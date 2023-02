Lyt til artiklen

»Der er en stigende uro for det.«

Ordene kommer fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, som fortæller, at militæralliancen har set 'nogle tegn' på, at Kina måske planlægger at støtte Rusland i dets krig i Ukraine.

Det skriver det norske medie NRK og nyhedsbureauet AP, som begge har talt med ham.

Kina har under den russiske krig i Ukraine at positioneret sig som en neutral part, samtidig med at landet ønsker at bevare sit tætte forhold til Rusland, som er en strategisk vigtig allieret.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin, sammen med den kinesiske præsident, Xi Jinping, i september 2022. Foto: SPUTNIK Vis mere Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin, sammen med den kinesiske præsident, Xi Jinping, i september 2022. Foto: SPUTNIK

Så sent som onsdag besøgte den kinesiske topdiplomat Wang Yi den russiske hovedstad for at 'uddybe et samarbejde' med Rusland.

Efter drøftelser med præsident Vladimir Putin udtalte diplomaten, at Kina – uanset krigen – er fast besluttet på at opretholde 'den positive tendens' i forholdet til Rusland:

»Kina er villig til at arbejde sammen med Rusland om at styrke den politiske tillid og udvide et pragmatisk samarbejde. Vi vil spille en konstruktiv rolle for begge lande og fremme verdensfred og udvikling,« lød det ifølge Ritzau i den kinesiske udsendings udmelding til Putin.

Til NRK fortæller Jens Stoltenberg dog, at han ikke har de store håb for de mulige kinesiske fredsforhandlinger:

Jens Stoltenberg. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Jens Stoltenberg. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

»Kina har grundlæggende lav troværdighed. Det er blandt de få lande, der ikke har formået at fordømme Putins invasion af Ukraine. Og det er et land, der samarbejder stadig tættere med Rusland. Der er stigende uro for, at Kina kan komme for at give støtte til Rusland. Så vi får se, hvad der kommer, og så evaluerer vi det,« siger generalsekretæren for Nato.

I et interview på amerikansk tv søndag beskyldte USAs udenrigsminister, Antony Blinken, Kina for at overveje at sælge våben til Rusland til brug i krigen i Ukraine.

En påstand, som Kina har afvist.

På et spørgsmål om fra AP om, hvorvidt Nato har nogen indikation af, om Kina kan være klar til at yde våben eller anden støtte til Ruslands krig, svarer Jens Stoltenberg:

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin, under et videomøde med den kinesiske præsident, Xi Jinping, i december 2022. Foto: SPUTNIK Vis mere Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin, under et videomøde med den kinesiske præsident, Xi Jinping, i december 2022. Foto: SPUTNIK

»Vi har set nogle tegn på, at de måske planlægger det, og selvfølgelig har Nato-allierede, USA, advaret imod det, fordi det er noget, der ikke bør ske. Kina bør ikke støtte Ruslands ulovlige krig.«

Ifølge Stoltenberg vil potentiel kinesisk støtte svare til at yde »(direkte) støtte til en åbenlys krænkelse af international lov, og (som) et medlem af FN's Sikkerhedsråd bør Kina selvfølgelig ikke på nogen måde støtte krænkelse af FN-charteret eller internationalt lov.«

Kinas holdning til krigen i Ukraine har længe været genstand for debat, men natten til fredag dansk tid - årsdagen for Ruslands invasion - republikken frigivet et officielt holdningsdokument. Indholdet af dokumentet kan du læse mere om i artiklen HER.