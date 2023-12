Nato-lande ventes på udenrigsministermøde at love strategisk tålmodighed i forhold til Ukraine.

Ukraine fortsætter med modigt at kæmpe mod de russiske invasionsstyrker. Til gengæld vil Nato fortsætte med at støtte Ukraine.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde forud for et udenrigsministermøde i Bruxelles tirsdag og onsdag.

- På mødet i denne uge vil Natos udenrigsministre bekræfte den langsigtede støtte til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Dermed lægger han op til at forsikre Ukraine om fortsat militærstøtte.

Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor hverken Rusland eller Ukraine formår at rykke afgørende frem.

Derfor ventes en langvarig kamp, hvor NATO-landene ifølge Stoltenberg bliver nødt til at udvise en strategisk tålmodighed og fortsætte støtten til Ukraine.

- Det er op til Ukraine at afgøre, hvad der er en acceptabel afslutning på krigen. Vores opgave er at hjælpe dem, så de kan få det bedst mulige udgangspunkt, siger Jens Stoltenberg.

Hans vurdering er, at Putin ikke ønsker fred på nuværende tidspunkt. I Nato-hovedkvarteret er vurderingen tværtimod, at Putin vil fortsætte krigen og vente på udfaldet af valget i USA i 2024.

Har er der en mulighed for, at Donald Trump igen kan blive USA's præsident ved valget til næste år.

Trump har varslet, at han vil afslutte krigen i Ukraine på 24 timer. Det kan betyde, at han vil presse Ukraine til en forhandlingsløsning.

Det kunne åbne for, at Rusland måske kan beholde en del af det territorium, man har besat, hvis fredsforhandlingerne først begynder efter valget i USA.

- Putin planlægger ikke fred. Han planlægger efter mere krig. Jo mere vi leverer til Ukraine, desto stærkere vil Ukraine stå på slagmarken og jo stærkere vil de stå ved forhandlingsbordet, siger Jens Stoltenberg.

I foråret var der forhåbninger om, at Ukraine med en offensiv ville kunne presse Rusland tilbage og måske helt ud af Ukraine. Det er dog ikke sket, men Ukraine har ifølge Stoltenberg leveret "store sejre".

- I begyndelsen af krigen troede mange, at Ukraine ville kollapse, og Putins tropper ville stå i Kyiv inden for få dage. Det skete ikke. I stedet har Ukraine vundet 50 procent af de besatte territorium tilbage, siger han.

Ifølge Stoltenberg har Rusland mistet "titusindvis" af soldater og en stor mængde militært udstyr. Det gør det sværere for Rusland at fortsætte kampene:

- Nogle af de mest intensive kamphandlinger er foregået i de seneste uger og måneder, hvor frontlinjen ikke flytter sig så meget.

- Men Ukraine har formået at tilføje de russiske invasionsstyrker svære tab både i form af soldater og militære kapaciteter. Det er vigtige militære fremskridt, selv om vi i de seneste måneder ikke har set store territoriale fremskridt, siger Jens Stoltenberg.

