Finlands kommende præsident får blandt andet til opgave at definere landets rolle i Nato.

Centrumhøjre-kandidaten Alexander Stubb fra Samlingspartiet er favorit, når der søndag skal stemmes ved anden runde af præsidentvalget i Finland.

Afstemningen markerer en ny æra for Finland, der i årtier har valgt præsidenter, der skulle pleje diplomatiet med især nabolandet Rusland, og som i årevis fravalgte forsvarsalliancen Nato og forsøgte at lindre spændingerne mellem Rusland og Nato.

Men finnerne har skiftet mening efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022, og i april sidste år blev landet medlem af Nato.

Nu er Finland under den vestlige alliances sikkerhedsparaply, og en ny præsident skal erstatte Sauli Niinistö, der går på pension efter 12 år på posten.

I sin tid som præsident har Niinisto fået tilnavnet Putin-hviskeren, fordi han tidligere havde et tæt forhold til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Niinistos arvtager får en central rolle i forhold til at definere Finlands rolle i Nato.

Præsidenten i Finland står i spidsen for landets udenrigs- og sikkerhedspolitik og er øverstkommanderende for de finske forsvarsstyrker.

Stubb er tidligere premierminister i Finland og vandt første runde af valget, der fandt sted 28. januar, med 27,2 procent af stemmerne.

Ved søndagens valg er han oppe mod Pekka Havisto fra De Grønne, der fik 25,8 procent af stemmerne i første runde.

I de seneste meningsmålinger er Stubb foran Havisto med mellem 6 og 8 procentpoint.

Begge kandidater er proeuropæere og støtter Ukraine.

I et interview med Reuters i sidste måned sagde Stubb, at der ikke kommer til at være en russisk søjle i den finske udenrigspolitik, hvis det står til ham.

- Politisk kommer der ikke til at være forhold til Ruslands præsident eller med det russiske politiske lederskab, indtil de stopper krigen i Ukraine.

Stubb er fortaler for et stærkere Nato-samarbejde. Han vil tillade, at atomvåben bliver transporteret gennem Finland og vil også lade Nato-styrker være permanent i landet.

Han støtter dog ikke opbevaring af atomvåben i Finland.

- Til tider kan et atomvåben være garanti for fred, sagde han ved en debat tirsdag.

Haavisto, tidligere udenrigsminister, opfordrer til en mere afdæmpet tilgang.

Han ønsker ikke atomvåben inden for Finlands grænser og er imod Nato-styrker i landet.

/ritzau/Reuters