- Tiden er inde til, at amerikanerne leverer, hvad de har lovet, understreger Nato's generalsekretær.

USA må give Ukraine, hvad det har lovet, sagde Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, ved Sikkerhedskonferencen i München lørdag.

Stoltenberg henviste til en militær støttepakke til Ukraine på 60 milliarder dollar (svarende til mere end 415 milliarder kroner), som er blokeret i Kongressen.

- Det har vital betydning og det haster, at USA får besluttet at få pakken afsted, fordi Ukraine har virkelig brug for den, sagde Stoltenberg på Sikkerhedskonferencen.

- Tiden er inde til, at amerikanerne leverer, hvad de har lovet, understregede han.

Nato's generalsekretær advarede samtidig mod, at diskussioner om en potentiel europæisk atomslagstyrke med afskrækkende effekt, er undergravende for sammenholdet i Nato.

-Det er ikke gavnligt med en sådan diskussion, sagde Stoltenberg.

Denne udtalelse var møntet på flere tyske politikere, som i de seneste uger har talt om muligheden for, at Europa udvikler dets egen afskrækkende atomslagstyrke, så det bliver mindre afhængigt af USA, når det gælder forsvar af kontinentet.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, meddelte i en paneldebat på sikkerhedskonferencen lørdag, at EU om tre uger vil fremlægge planer for en ny forsvarsstrategi.

- Om få måneder vil vi offentliggøre den største forsvarsbevilling siden Anden Verdenskrig, hed det i debatten.

Ifølge EU-Kommissionens præsident består EU's nye forsvarsstrategi af fire punkter.

- Vi må bruge flere penge på forsvar, siger von der Leyen, som henviser til, at bevillingerne til forsvar er øget med 20 procent siden sidste år.

Desuden må EU-landene bruge bevillingerne mere effektivt ved for eksempel fælles indkøb af forsvarsmateriel. Der skal desuden skabes øget produktion af forsvarsmateriel i Europa for at sikre europæiske arbejdspladser.

- Europa må optrappe sin industrielle base, siger von der Leyen.

Endelig skal Europa tage ved lære af krigen i Ukraine og udvikle smartere våben end Rusland i et samarbejde med Ukraine, fremholder hun.

EU skal også åbne et eget kontor for innovation af forsvar i Kyiv.

/ritzau/Reuters