De allierede i militæralliancen Nato er enige om at øge forsvarsbudgetter, hævder Jens Stoltenberg.

Bruxelles. Natos medlemslande har på et topmøde lovet den amerikanske præsident, Donald Trump, at de vil bruge flere penge på forsvar.

Sådan lyder udlægningen fra Natos generalsekretær, hvilket er i strid med den konklusion, som flere stats- og regeringschefer tager med hjem.

- De allierede er enige om at øge forsvarsudgifterne, siger generalsekretæren.

Hverken Frankrig eller Italien kan genkende at have givet tilsagn til dette under de seneste to dages møde i Bruxelles.

- Vi har ikke tilbudt at yde noget ekstra, i forhold til hvad vi tidligere har besluttet, siger Italiens premierminister, Giuseppe Conte, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det samme siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

- Erklæringen er tydelig. Heri bekræftes tilsagnet om to procent til år 2024, siger Macron.

Den norske chef lagde ud med at konstatere, at "vi har haft et rigtigt godt møde", da opbakningen til den transatlantiske forsvarsalliance er stor, og sammenholdet er bedre end før mødet.

- Vi har hørt Trump højt og tydeligt, siger Stoltenberg, som konstaterer, at alliancen "styrkes som aldrig før".

- Der er en ny følelse af, at det haster. Det skyldes præsident Trumps stærke ledelse i forhold til forsvarsbudgetterne.

Alliancechefen konstaterer videre, at europæiske lande og Canada har øget deres forsvarsudgifter for en samlet værdi af 41 milliarder dollar, siden Trump blev amerikansk præsident sidste år.

Generalsekretæren understreger, at der - som ellers antydet af Trump - ikke er kommet nye løfter fra medlemslandene torsdag, altså siden en erklæring om byrdefordelingen blev udsendt onsdag.

De 29 lande blev onsdag enige om en erklæring, hvori det hed, at man fastholder målet om at arbejde i retning af at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar i 2024.

