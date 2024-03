Ungarn skal "hurtigst muligt" sige ja, så Sverige kan blive fuldgyldigt medlem af Nato, siger Troels Lund.

Nu går den ikke længere.

Det var budskabet fra Nato-landenes forsvarsministre til Ungarn torsdag.

Her blev der ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) etableret et "stærkt pres" på den ungarske forsvarsminister i Natos hovedkvarter i Bruxelles.

Her var de 31 Nato-landes forsvarsministre samlet til møde for at tale støtte til Ukraine og implementering af alliancens forsvarsplaner. Her skal Sverige meget snart indgå, siger Troels Lund:

- Svensk medlemskab af Nato skal falde på plads hurtigst muligt.

- Det har været en lang og besværlig proces, som nu skal afsluttes. Vi kan ikke være det bekendt længere.

- Derfor lagde jeg også selv i dag vægt på, at vi nu skal have en afklaring, så Sverige kan blive fuldgyldigt medlem af Nato, siger Troels Lund Poulsen.

Tyrkiet blev længe anset for at være den eneste forhindring for svensk Nato-medlemskab.

Mens den tyrkiske præsident Erdogan kastede sig ud i et månedlangt opgør med Sverige om våbenkøb og bekæmpelse af det kurdiske arbejderparti PKK, så lovede Ungarns premierminister, Viktor Orbán, på sin side, at han nok skulle sørge for grønt lys til Sverige før Tyrkiet.

Det er imidlertid ikke sket. Efter det tyrkiske ja har Orbán også ville "have en cola", som en diplomat udtrykker det.

Orbán har presset på for, at den svenske statsminister, Ulf Kristersson, skal komme til Budapest, før Ungarn vil sige ja til Sverige.

Det har Kristersson dog afvist, da han ikke vil lægge op til nogen form for forhandling med Orbán om svensk medlemskab.

Den tilgang har støtte fra de øvrige Nato-lande, der er ved at miste tålmodigheden med Ungarn.

- Vi lægger et stærkt pres på Ungarn under drøftelserne i dag. Ungarn er den sidste sten på vejen, siger Troels Lund Poulsen.

Han havde lejlighed til at tale med den svenske forsvarsminister under mødet. Han var ifølge Troels Lund Poulsen optimist, i forhold til at Sverige er ved at nå til målstregen.

- Det er klart, at det har vi sagt før. Men nu tror jeg ikke, at vi taler måneder, men forhåbentlig en kortere tidsperiode, siger Troels Lund Poulsen.

Han forventer, at det vil gøre indtryk på Ungarn, at de øvrige Nato-lande på den måde samler sig bag Sverige.

/ritzau/