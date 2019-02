Natos ledere håber på historisk topmøde uden gentagelse af drama om betalinger til alliancer.

Forsvarsalliancen Nato fylder 70 år i år, hvilket bliver markeret med et særligt topmøde i London i december, oplyser alliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg, på Twitter.

Atlanterhavspagten blev underskrevet af USA, Canada og ti europæiske lande den 4. april 1949.

Stoltenberg tweeter, at den britiske hovedstad er "det ideelle sted til markeringen af 70 årsag militært samarbejde over Atlanten", da London også var hjemsted for det første Nato-hovedkvarter.

Der er i det nuværende hovedkvarter i Bruxelles forhåbninger om, at der kan undgås et nyt drama omkring betalingerne til alliancen.

Ved et topmøde i Bruxelles sidste år rettede præsident Donald Trump et hårdt angreb på de allierede - navnligt Tyskland - som han ikke mener, bruger tilstrækkeligt på forsvar og sikkerhed.

Der har været tale om at holde topmødet i Washington, hvor selve traktaten blev underskrevet, men blandt andet frygt for en ny krise har medført, at det nu bliver udenrigsministrene, der mødes i Washington i april.

Estland har også tilbudt at være vært for Nato-topmødet.

- Mødet i London bliver en mulighed for de allieredes stats- og regeringschefer til at drøfte de sikkerhedsudfordringer, som vi står over for i fremtiden, og om Natos fortsatte tilpasning, så dets befolkninger på op mod en milliard mennesker fortsat kan leve i sikkerhed, skriver Stoltenberg i en erklæring om det kommende topmøde.

Selv om alliancens ledere mødes vil der ikke været tale om et formelt topmøde.

Nato-topmøder holdes normalt hvert andet år og afsluttes med en formel, bindende resolution om mål og handleplaner.

