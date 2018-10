Holland udviste fire russiske agenter i foråret, siger forsvarsminister om cyberangreb på kemisk vagthund.

Bruxelles. Rusland stod bag cyberangreb på Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), siger Holland, og Nato står sammen om at fordømme Rusland.

Det konstaterer Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, efter et møde mellem medlemslandenes forsvarsministre i Bruxelles torsdag.

- Rusland må stoppe dette hæmningsløse mønster med at undergrave internationale institutioner og folkeretten, siger Stoltenberg.

Den danske forsvarsminister kalder det "et klokkeklart eksempel" på et russisk cyberangreb.

- Det er et meget, meget veldokumenteret materiale, som hollænderne er ved at fremlægge. Det er et klokkeklart eksempel, siger Claus Hjort Frederiksen (V) i Bruxelles.

Den hollandske forsvarsminister, Ank Bijleveld, fremlægger torsdag i Haag dokumentation for beskyldninger om, at Rusland stod bag et forsøg på cyberangreb mod organisationen.

Angrebet blev ifølge Bijleveld stoppet i april. Det var, mens undersøgelsen af et angreb med en nervegift i Salisbury var i gang.

Fire russiske efterretningsagenter blev udvist.

Ruslands interesse skulle ifølge hollænderne desuden være en undersøgelse af passagerflyet MH17, der blev skudt ned over Ukraine i 2014.

Rusland beskyldes også for at stå bag flere andre angreb, og den britiske forsvarsminister, Gavin Williamson, kalder Rusland en "pariastat". Det er en stat, der er isoleret i det internationale samfund.

/ritzau/