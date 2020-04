Den træningsmission i Irak, som Danmark efter planen skal overtage i år, kører fortsat - men på lavt blus.

Nato holder fast i sin træningsmission i Irak, som dog for tiden er trappet ned, og alliancen vil undersøge, om den kan engagere sig yderligere i Mellemøsten.

Det var budskabet fra generalsekretær Jens Stoltenberg ved indledningen af en videokonference mellem alliancens udenrigsministre torsdag.

- Missionen vil genoptage sine opgaver, så snart situationen tillader det, siger Stoltenberg til ministrene.

Nato Mission Irak (NMI), som Danmark efter planen skal overtage ledelsen af senere i år, "fastholder en tilstedeværelse i Bagdad og fortsætter sit samarbejde med irakiske institutioner".

Danmark har længe leveret et træningsbidrag i Irak. Det er sket via den internationale koalition. Men 18. marts i år meddelte Forsvaret, at man ville stoppe med træningen, pakke sammen og rejse hjem fra basen al-Asad.

Det skete efter en periode med raketangreb på basen. Først blev missionen sat på pause, da Iran angreb i januar. Angrebene fortsatte senere.

Derpå tog spredningen af coronavirus til, og Irak udskød træningen for at rette fokus på inddæmning. Derefter besluttede Forsvaret at rejse hjem.

Ifølge Stoltenberg har NMI fortsat en træning, men den er trappet ned.

Der er stadig planen, at Danmark, som altså nu har indstillet sin træning i den internationale koalition til bekæmpelse af Islamisk Stat ledet af USA, skal overtage rollen som leder af Natos træningsmission.

Nato har haft en træningsmission i Irak siden 2018. I en aftale med USA har Nato tilbudt at øge sin tilstedeværelse. Målet er, at Nato letter en del af byrden på den USA-ledede koalition, som bærer den tungeste del.

