80 procent af pengene, der bruges i Nato efter brexit, bruges uden for Europa, konstaterer Jens Stoltenberg.

Turen går til Paris i næste uge for Natos generalsekretær, Jens Stolenberg, som mener, at det er på tide at dele lidt fakta med præsidenten for forsvarsalliancens i øjeblikket nok mest oprørske medlem.

- Mit budskab er, at Nato tilpasser sig. Nato gør mere sammen, end vi har gjort i årtier. USA forlader ikke Europa. USA øger sin militære tilstedeværelse med soldater, øvelser og investeringer, siger Stoltenberg.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har argumenteret for, at Europa skal opbygge en egen hær. Europa skal kunne forsvare sig selv.

Macron finder det nødvendigt i en tid, hvor man ikke ved, om man kan stole på Nato, og hvor der ifølge ham hersker et totalt fravær af strategisk samarbejde i forsvarsalliancen.

Men glem det, hr. præsident, lyder budskabet fra Natos chef.

- Vi må forstå, at EU - specielt efter brexit - ikke kan forsvare Europa. 80 procent af Natos forsvarsudgifter stammer fra ikke-europæiske allierede, siger Jens Stoltenberg.

Generalsekretæren taler tirsdag i anledning af et udenrigsministermøde i Nato onsdag i Bruxelles.

Her skal de 29 medlemmers ministre igen tale om blandt andet byrdefordelingen, som Frankrigs præsident også har kritiseret.

Billedet, som Macron har tegnet af, at USA under præsident Donald Trump svigter Europa, er fundamentalt forkert, mener generalsekretæren.

- Der er intet modsætningsforhold mellem europæisk sammenhold og transatlantisk sammenhold. Vi har faktisk brug for mere europæisk engagement på forsvarsområdet.

Men der findes ifølge Stoltenberg ikke noget alternativ. Der er ikke noget, der kan erstatte Nato.

- Det transatlantiske bånd er fortsat vitalt for vores sikkerhed. Den ultimative garanti for vores sikkerhed er Natos atomafskrækkelse. Det er noget, vi har sammen, siger generalsekretæren.

Efter nordmandens pressekonference forsikrer USA's ambassadør i Nato, Kay Bailey Hutchison, at USA står last og brast med Europa. USA står bag Natos artikel 5, der er alliancens musketered.

- Du kan regne med én ting, og det er, at artikel 5 er intakt. Det har præsidenten understreget, og det har alle amerikanske ministre her sagt, siger Hutchison.

/ritzau/