Mandag mødtes NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, med Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, i Bukarest.

Rumænien deler grænse med Ukraine, og derfor blev sikkerheden i Sortehavet og Ruslands invasion af Ukraine diskuteret.

Det skriver norske Dagbladet.

»Det er en kritisk tid for vores sikkerhed, og vi sender et vigtigt signal. NATO er her, og NATO skal beskytte hver en centimeter af NATO-allieredes territorium,« siger Jens Stoltenberg og fortsætter.

»Præsident Putin fejler i sin brutale krig. Han responderer med mere brutalitet,« siger Jens Stoltenberg og peger på, at Rusland angriber civile og civil infrastruktur.

På pressemødet understregede Jens Stoltenberg, at alle betaler en pris for Ruslands invasion af Ukraine.

»Prisen vi betaler er i penge, men prisen som Ukraine betaler er med blod. Hvis vi lader Putin vinde, så må vi alle betale en langt højere pris i mange år fremover,« lyder det.

Jens Stoltenberg fortalte nok en gang, at NATO vil støtte Ukraine så længe, der er brug for det.