Europas sikkerhed afhænger ikke kun af Europa selv, men også af andre lande, siger Natos generalsekretær.

Europa skal passe på med at stå alene, når det kommer til forsvar og sikkerhed.

Sådan lyder en advarsel fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

- Den europæiske union kan ikke forsvare Europa. 80 procent af Natos forsvarsudgifter kommer fra Nato-allierede uden for EU, siger Stoltenberg.

Budskabet kommer, efter at udtalelser fra den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har sparket gang i en debat om, hvorvidt Europa fortsat kan stole på beskyttelse fra USA.

Trumps omstridte kommentar faldt under et vælgermøde i delstaten South Carolina lørdag.

Med Trump som præsident vil USA ikke forsvare et Nato-land, som ikke betaler tilstrækkeligt til alliancen, lød det.

En for mange urovækkende melding fra en mulig kommende leder for verdens største militære magt, på et tidspunkt hvor der er krig i Europa.

Ifølge Stoltenberg er det tydeligt, at Europas sikkerhed ikke kun afhænger af Europa selv. Det gør den også af andre Nato-medlemmer som USA, Canada, Tyrkiet, Norge og Island.

- Hvis du bare ser på et kort, er det åbenlyst, at alle disse lande, ikke-EU-allierede, er afgørende for beskyttelsen af Europa, siger han.

EU er en gruppe på 27 lande i Europa, mens Nato er en forsvarsalliance på 31 lande fra Europa og Nordamerika.

På nuværende tidspunkt har Nato og EU 22 medlemslande til fælles.

Tidligere onsdag meddelte Jens Stoltenberg, at i 2024 vil 18 ud af de 31 Nato-lande opfylde Natos målsætning om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Jens Stoltenberg understregede samtidig onsdag, at de europæiske Nato-lande nu for alvor øger deres forsvarsbudgetter.

Ifølge Stoltenberg vil de europæiske Nato-lande tilsammen investere 380 milliarder dollar i forsvaret i år. Det svarer til knap 2650 milliarder kroner.

