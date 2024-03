Der er bekymring for, om Ukraine modtager nok ammunition. Ifølge Stoltenberg er nye kontrakter underskrevet.

Rusland har omstillet sig til en krigsøkonomi og sat gang i en stor produktion af ammunition til brug for krigen i Ukraine.

Det har skabt bekymring i Vesten for, om Ukraine kan ende med at mangle ammunition. Men forsyninger er på vej.

Det fastslår Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, forud for et møde for Nato-landenes forsvarsministre torsdag i Bruxelles.

- For at sikre at Ukraine får den ammunition, de behøver, så skal vi øge produktionen. Derfor er jeg glad for, at allierede i den seneste måned har underskrevet kontrakter om ammunition fra forsvarsindustrien til Ukraine for 10 milliarder euro, siger Stoltenberg.

Beløbet svarer til omkring 75 milliarder kroner. Dermed er Nato-landene ved at øge produktionen, men det kan tage tid, før ammunitionen er klar til levering.

Der har i den seneste tid været flere rapporter om langsom levering og produktion af ammunition.

For nylig erkendte EU’s udenrigschef, Josep Borrell, at EU kun kommer til at levere halvdelen af den ene million artillerigranater, man havde lovet Ukraine til marts.

Samtidig er hjælpen fra USA til Ukraine blevet fastlåst af et politisk opgør i den amerikanske kongres om beskyttelse af den amerikanske grænse til Mexico.

- Vi ser allerede nu effekten af, at USA ikke har truffet en beslutning om at fortsætte støtten til Ukraine. Men jeg forventer, at kongressen og Repræsentanternes Hus vil blive enige.

- For hvis vi tillader Putin at vinde, så vil det ikke kun være dårligt for Ukraine. Det vil også være farligt for os. Det vil gøre verden mere farlig og gøre os mere sårbare. Derfor er det også i vores egen interesse at hjælpe Ukraine, siger Stoltenberg.

Han har selv besøgt USA i de seneste uger og talt med både demokrater og republikanere i kongressen. Her oplevede Stoltenberg trods de politiske diskussioner bred støtte fra begge sider af kongressen til Ukraine.

- Jeg regner med, at kongressen vil omsætte det i en beslutning om fortsat støtte til Ukraine, siger Stoltenberg.

Han glæder sig samtidig over, at en ny opgørelse fra Nato viser, at det nu er 18 af de 31 Nato-lande, der lever op til Natos målsætning om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvaret.

Onsdag fastslog forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at Danmark er blandt de 18 lande. Det skyldes blandt andet, at Danmark ligesom andre Nato-lande tæller støtten til Ukraine med i opgørelsen.

