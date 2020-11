En kvinde med mundbind venter på at se en flyveopvisning udført af flyvevåbnet over Rom på De Væbnede Styrkers Dag den 4. november. Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har underskrevet et dekret, som indfører et natligt udgangsforbud fra klokken 22.00. Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix