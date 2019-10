24 timer. Så længe vil der fredag være en national strejke i Italien.

Her vil ansatte i både den offentlige og private sektor stoppe arbejdet, og det går hårdt ud over trafikken.

Det skriver mediet The Local Italy.

Eksempelvis har det italienske flyselskab Alitalia allerede aflyst 200 af deres flyafgange fredag, mens andre flyselskaber også regner med at blive ramt af både aflysninger og forsinkelser.

Det er nemlig både ansatte i lufthavne og og flyselskaber, der strejker.

Skal man rejse til Italien, skal man derfor holde sig orienteret via det flyselskab, man rejser med.

Ifølge mediet vil busser, tog, færger og motorvejsstrækninger derudover også blive påvirket rundt omkring i landet. Det sker i byerne Milano, Torino, Firenze, Napoli, Palermo og Catania.

Den nationale strejke skyldes, at det italienske folk kræver højere løn, bedre pensionsordninger og bedre arbejdsforhold.

Rom er den by, der ser ud til at blive hårdest ramt af fredagens strejke.

»Det er en strejke for Rom, hvor befolkningen får dårlig service og ansatte arbejder under ydmygende forhold. Det skal være slut med at nedbryde byen,« siger en repræsentant for fagforeningen CGIL, som med sin størrelse på over fem millioner medlemmer er den største i Italien, til mediet La Repubblica.

Det præcise tidspunkt for, hvornår de forskellige brancher strejker varierer, skriver The Local Italy.

De er udset til at strejke på følgende tidspunkter: