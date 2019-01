Verden lå for Nathan Tinklers fødder. En kæmpe aktiegevinst havde netop gjort den blot 32-årige australier til milliardær, men Tinkler stilede endnu højere - og endte med at tabe hele formuen på gulvet.

Nu fortæller Nathan Tinkler om sit dramatiske fald fra tinderne - og hvordan det fuldstændig har forandret hans liv.

Det er nu 10 år siden, at elektrikeren Nathan Tinkler spandt guld på at sælge sine aktier i kulfirmaet Macarthur Coal. Han havde købt dem for en million australske dollar, men fik hele 442 millioner dollar for salget. Det svarer til to milliarder kroner i dagens kurs.

»Kan jeg spole tiden tilbage? Til det tidspunkt? Det ville jeg virkelig ønske, jeg kunne,« erkender Nathan Tinkler i et interview med ABC News.

En spiller fra Newcastle Jets (tv) under en kamp i 2012 mod Sydney FC. Dengang ejede Nathan Tinkler klubben. Foto: GREG WOOD/AFP Vis mere En spiller fra Newcastle Jets (tv) under en kamp i 2012 mod Sydney FC. Dengang ejede Nathan Tinkler klubben. Foto: GREG WOOD/AFP

Han indrømmer blankt, at han ville ønske, han havde trukket sig tilbage og havde levet det søde liv.

Men dengang så han helt anderledes på det.

Uden nogen finansiel eller ledelsesmæssig erfaring kastede Nathan Tinkler sig ind i nye erhvervseventyr. Blandt andet købte han den australske fodboldklub Newcastle Jets og investerede i opdræt af væddeløbsheste. I starten gik det forrygende. Tinklers formue rundede de fem milliarder kroner i 2012.

Men meget af det skulle vise sig at være luftkasteller. Han havde lånt penge til flere af sine investeringer, og da kulmarkedet blev ramt af en krise, som fik aktiekurserne til at styrtdykke, kom han i alvorlige problemer.

Nathan Tinkler måtte også afhænde sis farm til opdræt af væddeløbsheste. Foto: TIM WIMBORNE/Reuters Vis mere Nathan Tinkler måtte også afhænde sis farm til opdræt af væddeløbsheste. Foto: TIM WIMBORNE/Reuters

»Jeg fik en stor fortjeneste. I dag ville jeg ønske, jeg ikke følte det som om pengene brændte i mine lommer,« siger Nathan Tinkler i bagklogskabens klare lys.

Da nedturen ramte, gik det stærkt. Pludselig kunne Nathan Tinkler ikke udbetale løn til Newcastle Jets' spillere eller de ansatte i hans firmaer.

I 2016 gik Nathan Tinkler personligt bankerot, og hans far måtte punge ud med over fire millioner kroner for at få den ophævet.

Men Nathan Tinklers luksusliv var en saga blot.

Tonight on #abc730 @leighsales interviews former coal tycoon Nathan Tinkler about his spectacular rise and fall. pic.twitter.com/baXKy7fYmP — abc730 (@abc730) 23. januar 2019

I dag har han efter eget udsagn ikke en krone på lommen.

»Jeg har måttet starte helt forfra. Der har været nogle tunge dage, det er der ingen tvivl om. Men i sidste ende bliver du nødt til at hanke op i dig selv. Du kan ikke leve i et sort hul for evigt. Du har børn og en familie, der skal brødfødes. Du bliver nødt til at kæmpe dig tilbage,« siger Nathan Tinkler.

Nathan Tinkler ernærer sig i dag ved at udføre lidt konsulentarbejde og handle med aktier.

Men det er for helt andre beløb, end dengang Tinkler blev kendt som Australiens kulbaron. Men 42-årige Tinkler drømmer sig stadig tilbage til dengang, han kunne skrive milliardær på sit cv.