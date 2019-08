»Dette er bare en forsmag på, hvad der vil ske, hvis du ikke gør, hvad jeg siger.«

Sådan lød det fra den mand, som i sidste uge kidnappede og torturede den 27-årige professionelle cykelrytter Nathalie Birli.

Ordene lød få sekunder før, at manden strammede et håndklæde rundt om halsen på den rædselsslagne cykelrytter.

Nathalie Birli, der er professionel på det østrigske cykelhold Vitalogic Astrokalb Radunion Nö, og som har været national U23-mester i disciplinen triatlon-sprint, blev kidnappet under en træningstur i Østrig tirsdag i sidste uge.

Hun cyklede langs landevejen i byen Graz, da en mandlig bilist kørte op på siden af hende, hvorefter han overfaldt hende og tog hende med til et afsidesliggende hus.

Her måtte Nathali Birli gennemgå flere timers tortur, før hun fik lov til at forlade huset. Nu snakker hun for første gang ud om de rædselsvækkende timer i fangenskab i et eksklusivt interview med RTL.

»Jeg frygtede for mit liv. Jeg troede, han ville tage mig med ud i skoven og begrave mig der,« siger Nathalie Birli og fortæller endvidere, at hun frygtede, at hendes tre måneder gamle barn skulle vokse op uden sin mor.

Da manden væltede Nathalie Birli af cyklen på landevejen, brækkede hun sin hånd, men fordi hun var så bange, mærkede hun ikke smerterne før senere.

Det skulle da også hurtigt vise sig, at påkørslen blot var begyndelsen på et flere timer langt mareridt.

Den 27-årige cykelrytter husker blandt andet, at hun blev slæbt ned af en trappe i det afsidesliggende hus, hvorefter hun blev låst inde i et skab, før hun faldt bevidstløs om.

Da hun vågnede igen, lå hun nøgen i kidnapperens seng.

Det er endnu uvist, om den formodede gerninsmand - en 33-årig mand - krænkede Nathalie Birli seksuelt, men hun fortæller, at han forsøgte at tvinge hende til at tage et bad med hende.

Da hun nægtede, forsøgte han angiveligt at drukne hende tre gange.

Ifølge Nathalie Birli har hun taget et psykologikursus i forbindelse med sin uddannelse indenfor sportsvidenskab, og hun brugte elementer fra dette kursurs til at vinde kidnapperens tillid.

Hun roste blandt andet hans blomster, hvilket fik ham til at åbne op og fortælle om sit 'hårde liv'.

Til sidst lykkedes det for Nathalie Birli at overtale kidnapperen til at køre hende hjem, hvor hun bad sin svigermor om at ringe til politiet.

»Vi udvekslede telefonnumre, og jeg lovede, at jeg ville hjælpe ham med at få det bedre,« fortæller Nathalie Birli om, hvordan hun slap fri.

Den 33-årige mand blev anholdt senere samme nat og er blevet afhørt af politiet.

Han hævder, at han gik i panik, fordi han kom til at påkøre cykelrytteren, og han nægter endvidere at have voldtaget hende.

Nathalie Birli vurderer selv, at manden angreb hende, fordi han havde en masse vrede indeni, som han forsøgte at få udløst. Han skal blandt andet have fortalt hende, at hans far er død, hans mor er alkoholiker og at hans kæreste har været ham utro.