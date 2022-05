Den svenske OnlyFans-model og influencer Natasha Crown har et mål: Hendes røv skal være den største i verden.

Og efter fem brasilianske numseløft er hun godt på vej. Dog ikke helt uden problemer.

'Når enden er god, er alting godt,' siger man. Og det er formentlig, hvad 29-årige Natasha Crown fra Göteborg håbede på, da hun kastede sig ud i sine numseløft.

Men hvorfor det ikke er helt problemfrit at gå efter at få verdens største bagdel, afslører hun på Instagram, hvor hun i skrivende stund har to millioner følgere.

Et opslag delt af Natasha Crown (@natasha_crown_official1)

Det er nemlig svært at sidde på stole, fordi de er for små – eller bagdelen for stor. Det beskriver Natasha til en video på mediet, hvor hun kæmper med at klemme numsen ned i en stol.

Natasha Crown fik sin første BBL-operation, brazilian butt lift, da hun var 20 år. Til The Sun har hun tidligere forklaret, hvorfor hun lod sig operere:

»Jeg elsker bare følelsen af ​​at have en stor røv. Når jeg går, mærker jeg al den jiggling, jiggling, jiggling. Det er den bedste følelse, synes jeg. Min bagdel får mig til at føle mig sexet og får mig til at føle mig stærk.«

Et opslag delt af Natasha Crown (@natasha_crown_official1)

Ifølge New York Times har BBL den højeste dødelighed af kosmetiske operationer. Det afskrækker dog ikke Natasha Crown, som planlægger et sjette numseløft, hvor man tager fedt fra lårene eller maven og sprøjter det ind i balderne.

Det fortæller hun til The Daily Star.

»Når man har lavet så mange operationer, skal man altid finpudse det. Efter et stykke tid kommer der nogle gruber hist og her, så det skal man finpudse,« lyder det fra influenceren.

Mediet kan desuden fortælle, at Natasha Crown indtil nu har brugt over 960.000 kroner på at forsøge at nå sin drøm om at have den største numse på jorden.