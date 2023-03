Lyt til artiklen

Gerningsmanden bag et skoleskyderi i Nashville mandag skrev til en barndomsven kort før angrebet.

I beskeden skriver gerningsmanden, at hun 'kommer til at være med i nyhederne senere', og at 'der kommer til at ske noget tragisk'.

Det fortæller barndomsvennen, og modtageren af beskeden, Averianna Patton, til BBC.

I interviewet fortæller hun, at hun ringede til politiet, efter at have modtaget beskeden på det sociale medie Instagram.

Men ingen nåede altså at gribe ind, før gerningsmanden angreb deres tidligere folkeskole og dræbte tre voksne og tre børn.

Averianna Patton fortæller, at hun var i chok, da hun hørte, hvad der var sket.

»Senere fandt jeg ud af, at det ikke var for sjov – det var slet ikke en joke. Det har været meget, meget tungt,« siger hun til BBC.

Skyderiet i Nashville er det 129. masseskyderi i USA i år, hvilket er rekordmange i forhold til tidligere år.

Det har vakt opsigt i USA, at tallet er så højt, og både medier og politikere taler om, at der skal gøres noget ved problemet.

Der er dog ikke enighed om, hvad der skal gøres for at afhjælpe problemet.

Medier og politikere på den våbenkritiske venstrefløj mener, at adgangen til skydevåben skal begrænses.

Samtidig argumenterer den mere våbenglade højrefløj for, at skyderierne er et bevis på at der skal indføres flere væbnede vagter på offentlige steder, og at eksempelvis skolelærere skal have lov til at bære skydevåben på arbejde, for at kunne forsvare sig imod angreb.