Ørkenen i Utah fik et 'brændemærke' større end en fodboldbane, da Nasa onsdag 2. september testede en kæmpestor raketmotor, der skal flyve amerikanske astronauter til månen i 2024.

Affyringen af den nye raketbooster (SRB) tog to minutter, mens videnskabsfolk fra både Nasa og Northrop Grumman så på.

Boosteren er den største raket til fast brændstof, der nogensinde er blevet bygget. Den er 54 meter lang og har en diameter på 4 meter, skriver Sky News.

Det er samtidig den mest kraftfulde raket siden de originale Saturn V-raketter, der blev brugt til de oprindelige månemissioner med Apollo.

Raketten køler ned efter testen, som efterlader et afbrændt stykke ørken større end en fodboldbane. Foto: GEORGE FREY Vis mere Raketten køler ned efter testen, som efterlader et afbrændt stykke ørken større end en fodboldbane. Foto: GEORGE FREY

Nasas nye system til at bringe ting ud i rummet vil have to af SRB'erne påmonteret.

Det er meningen, at Nasa vil bringe den første kvindelige astronaut til månen inden for de næste par år.

Nasa har også givet firmaerne SpaceX og Blue Origin opgaven at udvikle en ny landingsplatform, som vil bringe astronauterne ned på selve månen.

De private firmaer er ejet af henholdsvis Elon Musk og Jeff Bezoz.

Røgen står højt over ørkenen, mens den store raket prøveaffyres. Foto: GEORGE FREY Vis mere Røgen står højt over ørkenen, mens den store raket prøveaffyres. Foto: GEORGE FREY

De vil arbejde på landingsplatfomen parrallelt med et tredje firma, Dynetics, men det bliver op til Nasa at vælge, hvilken platform de vil have.

Det nye Artemis-program er opkaldt efter Apollos (Apollons) søster, der var navnet på den første månemission. Artemis vil være grundlaget for en bemandet mission til Mars.

»Med disse kontrakter med firmaerne bevæger Amerika sig fremad mod, at vi kan lande astronauter på månen i 2024.

Det inkluderer det utrolige øjeblik, hvor vi vil se den første kvinde sætte fødderne på månen,« siger Jim Bridenstine, administrator for Nasa.