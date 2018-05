Lørdag sender Nasa et fartøj mod Mars. Håbet er at få et kig dybt ind i den røde planets indre.

Lompoc. Det er i dag stadig et mysterie, hvorfor stenplaneter som Jorden, Mars, Merkur og Venus er formet, som de er. Det skal et nyt rumprojekt fra USA's rumfartsorganisation, Nasa, hjælpe med at opklare.

Lørdag klokken 13 dansk tid opsender Nasa - for første gang siden 2012 - en raket, der skal lande på Mars. Fartøjet, som hedder Insight, bliver opsendt fra Vandenberg-basen i staten Californien på den amerikanske vestkyst.

Hvis alt går vel, vil missionen give forskere mulighed for at "stirre dybt ind i planeten".

Insight er ubemandet, men om bord er blandt andet en robotarm, som ved ankomsten til den røde planet skal placere en seismograf på planetens overflade.

En seismograf er et apparat, der måler og optegner jordrystelser.

Missionen skal vare mindst 26 måneder, hvilket svarer til ét Mars-år. På den tid forventer forskerne bag projektet op mod 100 "Mars-skælv", som Nasa beskriver som "lyspærer, der oplyser planetens indre strukturer".

Ved hjælp af seismografen kan skælvene gøre forskerne klogere på, hvorfor Mars og Jorden er så forskellige planeter, selv om de for 4,5 milliarder år siden blev formet på lignende vis.

- Det kan hjælpe os med at forstå, hvordan de fire stenplaneter har udviklet sig gennem tiden, siger planetfysiker på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet Morten Bo Madsen, der også arbejder på Mars-missioner.

- Det er et projekt, som vi planetfysikere har efterlyst i meget lang tid. Det er første gang, man for alvor skal kigge ind i Mars.

Missionens chefforsker, Bruce Banerdt, kalder ifølge AFP seismografen for "missionens hjerte". Men der er også andre instrumenter med på rejsen.

En sonde skal hamre sig selv tre til fem meter ned under overfladen, hvilket er 15 gange dybere end nogensinde før.

Derfra skal den måle planetens varme, som kan gøre forskerne klogere på de processer, der fandt sted, da planeten blev dannet.

Et tredje instrument skal hjælpe forskerne på Jorden med at holde øje med rumfartøjets præcise placering, mens Mars roterer.

Ifølge planen skal Insight lande på Mars den 26. november i år.

/ritzau/