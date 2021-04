Den lillebitte helikopter vil kun skyde omkring tre meter i vejret, og turen vil kun vare 30 sekunder.

Alligevel er der tale om et enormt stykke verdenshistorie.

»Det føles fuldstændigt vanvittigt. Vi har fløjet på Jorden i mere end 100 år, og nu tager vi lige til en anden planet og flyver,« siger Nasa-ingeniøren Farah Alibay til BBC.

For mandag markerer efter planen dagen, hvor mennesket for første gang nogensinde vil foretage en såkaldt 'kontrolleret flyvning' med et luftfartøj på en anden planet – på Mars. Det lille luftfartøj Ingenuity var med ombord på rumfartøjet Perseverance, der landede på den røde planet i februar.

Den lille Mars-helikopter. Vingfanget på rotorerne er 1,2 meter. Foto: NASA/JPL-Caltech/HANDOUT Vis mere Den lille Mars-helikopter. Vingfanget på rotorerne er 1,2 meter. Foto: NASA/JPL-Caltech/HANDOUT

Allerede i sidste uge skulle minihelikopteren på kun 1,8 kilo, der mest af alt ligner en drone, have foretaget sin jomfrutur, men her drillede teknikken. Nu er det så blevet tid.

Faktisk er turen nu planlagt til at finde sted mandag kl. 9.31 dansk tid.

På grund af den enorme afstand mellem Jorden og Mars, når information, data og billeder fra flyvningen dog først tilbage til Jorden med timers forsinkelse. Og det livestreames af Nasa via YouTube, og det kan du se her fra kl. 12.15.

Helikopteren skal blandt andet styres af norske Håvard Fjær Grip i Nasa-hovedkvarteret. Også selve flyvningen er påvirket af afstanden – for de signaler nordmanden sender til Ingenuity er mange minutter undervejs, så reaktionerne kommer med en vis forsinkelse.

Derfor er ambitionen enkel.

»Det eneste succeskriterium for os er, at det lykkes os at flyve på Mars for første gang i historien,« har han sagt til det norske nyhedsbureau NTB.

I fredags lykkedes det for første gang at spinde rotorerne i høj hastighed på helikopteren, og på baggrund af den succes og de følgende analyser, påpeger chefen for helikopter-projektet, MiMi Aung, i en blog, at der endda er basis for flere forsøg på at lette i de følgende dage, hvis det skulle mislykkes mandag.

Hun sammenligner i øvrigt mandags flyvning med en raketopsendelse.