Med hjælp fra et særligt varmeskjold har en sonde bevæget sig igennem brutal hede for at komme tæt på Solen.

Sonden "Parker Solar Probe", som står i centrum af en storslået mission til Solen iværksat af USA's rumagentur, Nasa, har sendt sine første data, mens den bevæger sig i yderkanten af stjernens atmosfære.

Denne uge blev der offentliggjort resultater fra den 700 kilo tunge sonde, som bidrager med ny viden om solvinden.

I 2018 blev den sendt afsted for at komme tættere på Solen end noget andet objekt skabt af mennesker.

De første resultater bidrager med nye detaljer om solvinden, der påvirker satellitter og elektronik på Jorden.

- Vi håbede på, at vi ville se nye fænomener og nye processer, når vi kom så tæt på Solen - og det gjorde vi så sandelig, siger Nicola Fox, leder af Nasas afdeling for heliofysik.

- Noget af det, vi fandt, bekræftede i store træk vores forventninger, men noget af det var totalt uforudset.

Jorden befinder sig omkring 150 millioner kilometer fra Solen.

Sonden har foreløbigt været 24 millioner kilometer væk fra Solen, men vil før eller senere forsøge at komme blot 6 millioner kilometer over Solens overflade.

"Parker Solar Probe" har med hjælp fra et revolutionerende varmeskjold, som kan modstå temperaturer på 1370 grader celsius, klaret ekstrem varme, mens den er fløjet igennem den yderste del af solens atmosfære, som hedder koronaen.

De ydre dele af koronaen går over i solvinden, som består af ladede partikler kaldet plasma, der skydes ud.

En af de "virkelig store overraskelser" var ifølge en af forskerne pludselige stigninger i solvindens fart, der var overraskende voldsomme.

- Vi fandt adskilte, kraftfulde bølger, der skyllede over rumfartøjet lidt ligesom uberegnelige bølger i et hav, siger Justin Kasper, forsker ved University of Michigan, som har været med til at bygge instrumenterne på sonden.

- De har en enorm mængde energi, siger forskeren.

