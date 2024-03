I foråret 2025 skal fire frivillige amerikanere i et år flytte ind i et simuleret Mars-miljø i Houston.

En simuleret Mars-mission, som varer et år, er planlagt til at begynde i foråret 2025. Nu mangler Nasa blot fire deltagere til missionen.

Det skriver Nasa i en pressemeddelelse fredag.

Det er den anden af i alt tre planlagte missioner i Chapea-projektet (Crew Health and Performance Exploration).

Nasa søger fire frivillige, amerikanske deltagere, som over et år skal leve og arbejde i Mars Dune Alpha, som er et 3D-printet miljø, der skal simulere de udfordringer, man vil møde på Mars.

Mars Dune Alpha ligger ved Nasas Johnson Space Center i Houston.

Udfordringerne, som deltagerne skal tackle, er blandt andet knaphed af ressourcer, udstyr, der går i stykker, og forsinkelser i kommunikationen med Jorden.

Arbejdsopgaverne indebærer simulerede rumvandringer, opretholdelse af miljøet, træning og dyrkning af afgrøder.

Nasa søger sunde, motiverede amerikanske statsborgere eller permanente beboere, som ikke ryger og er mellem 30 og 55 år.

Tilmed skal man være god til engelsk og have lyst til "unikke, givende eventyr" samt "interesse for at bidrage til Nasas forberedelser til den første bemandede mission til Mars".

/ritzau/