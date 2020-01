I to årtier har omridset af et gigantisk menneske vakt undren blandt forskere. Figuren er tegnet i det australske landskab og er mere end fire kilometer lang.

Nu bekræfter offentliggjorte satellitbilleder fra den amerikanske rumfartsadministration, NASA, at mysteriet fortsat lever.

Figuren forestiller en aboriginer-jæger fra den australske urbefolkning, som nogen har indgraveret i jorden. Tegningen, som kaldes en geoglyph, blev opdaget af en pilot i 1998. Siden har ingen endnu fundet svaret på, hvem der har lavet den og hvorfor, skriver CNN.

Satellitbilledet fra juni viser, hvordan en gruppe de seneste år med succes har formået at restaurere figurens linjer, som med tiden var begyndt at erodere.

Tegningen er døbt 'The Marree Man' og har nu fået bygget beskyttende vindriller, som skal forhindre vand i at ødelægge de originale streger i jorden.

Den australske erhvervsmand Dick Smith forsøgte i 2016 at komme til bunds i landets store mysterie. Indtil videre uden held.

I to år havde han et hold efterforskere til at gennemgå billeder, videoer og teorier for at finde svarene.

Hans egen teori er, at tegningen er lavet af en gruppe professionelle, og i 2018 udlovede han en dusør på godt og vel 23.000 kroner for informationer, der kunne bevise det. Ingen har dog meldt sig på banen med informationer eller som ophavsmanden til mysteriet.