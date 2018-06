NASAs Curiosity Mars rover har fundet organiske molekyler på mars. Det fortalte Nasa på en pressekonference torsdag.

Efter at have undersøgt nogle sten i 18 måneder, har robotten funder noget, som ifølge Nasa minder om organisk materiale.

»Vi har fundet organiske molekyler i sten fra en forhistorisk søbund,« forklarede Jen Eigenbrode, der er forsker på Goddard Space Flight Center.

Stenene er ifølge NASA flere milliarder år gamle.

Selvom NASA anser fundet af organisk material for en vigtig opdagelse, gør de et stort nummer ud af at understrege, at fundet ikke er et bevis for, at der har været liv på mars.

»De kan også komme fra ting, der er ikke-biologiske,« siger Jen Eigenbrode.

Curiosity blev sendt til Mars i 2012 for at lede efter spor af liv. Robotten begyndte at borde i stenene for 18 måneder siden, og dens undersøgelser fortsætter. Dels for at finde ud af, om der vitterligt er eller har været lig på mars, og dels for at klargøre NASA til en bemandet mission til Mars.