En 23 ton tung kinesisk boosterraket styrtede mod jorden lørdag.

Styrtet skete temmelig ukontrolleret, og derfor ved man ikke med sikkerhed, hvor raketfragmenterne slog ned. Det fortalte Michael Linden-Vørnle, astrofysiker ved DTU Space, lørdag eftermiddag.

»Rakettrinet flyver over et område ved ækvator, hvor omkring 88 procent af verdens befolkning bor. Så man udsætter en masse mennesker og ejendomme for en betydelig risiko,« siger Michael Linden-Vørnle, der tilføjer, at det i værste fald kan koste liv.

Og den amerikanske rumorganisation NASA kalder det også yderst uansvarligt af de kinesiske myndigheder, da de ikke har delt oplysninger omkring styrtet. Det skriver The Guardian.

US Space Command bekræftede, at Long March 5B-raketten igen kom ind i Jordens atmosfære over Det Indiske Ocean i lørdags, men henviste ethvert spørgsmål vedrørende potentiel spredning af affald og anslagssted til Kina.

Long March 5B-raketten blev sidste søndag brugt til at opsende et ubemandet rumfartøj, ved navn Wentian, med det andet af tre moduler, som Kina havde brug for for at færdiggøre sin nye Tiangong-rumstation.

NASA-chefen Bill Nelson kritiserede Beijing lørdag og sagde, at undladelsen af ​​at dele detaljerne om rakettens nedstigning var uansvarlig og risikabelt.

»Alle rumfartsnationer bør følge etablerede bedste praksis og gøre deres del for at dele denne type information på forhånd. For at tillade pålidelige forudsigelser af potentiel risiko for kollisionspåvirkning, især for tunge løftekøretøjer, som Long March 5B, der medfører en betydelig risiko for tab af liv og ejendom,« tweetede Nelson.

»At gøre det er afgørende for ansvarlig brug af rummet og for at sikre sikkerheden for mennesker her på Jorden.«