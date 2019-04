Konkurrence om huse på Mars giver indtryk af, hvordan det kan se ud, hvis jordboere skal leve i anden verden.

Den amerikanske rumfartsadministration Nasa har udvalgt tre designerteam som finalister i en konkurrence om at designe 3D-printede boliger til opførelse på Mars. Det rapporterer NBC News.

Konkurrencen skal ifølge mediet give et indtryk af, hvordan det kan se ud, hvis jordboere skal leve i en anden verden.

De særprægede boliger til livet på en anden planet er designet til at kunne klare vanskelige forhold. Boligernes strukturer kan løbende forstærkes uden større besvær, og der kommer lys ind gennem vinduer i vægge og tag.

Boligerne skal kunne klare intens stråling, ekstreme svingninger i temperatur og en tynd atmosfære.

Husene er designet, så de kan bygges via 3D-printning, som skaber bygninger og andre strukturer med gentagne lag af plastic og andre materialer. I de aktuelle projekter er der blandt andet tale om indsamlede klippestykker fra Mars samt affald fra astronauter.

En 3D-printer kan sendes i forvejen til Mars, så boligerne opføres, inden astronauterne kommer. Dermed vil de have et sted at bo, i samme øjeblik de lander.

Hvis boligerne bliver beskadiget, kan 3D-printeren fra Jorden programmeres til at fabrikere erstatningsdele.

- Målet med konkurrencen har været at skabe boligløsninger til vores opdagelsesrejsende på Månen, Mars og længere væk, siger Monsi Roman, som leder Nasas Centennial Challenges Program på Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama.

Præmiesummen på 100.000 dollar (omkring 666.000 kroner) er blevet delt mellem de tre præmierede designerteam. De kommer alle fra det nordøstlige USA.

/ritzau/