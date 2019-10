Ikke siden 1972 har der været mennesker på månen.

Nu er det ifølge NASAs ‘Artemis-program’ planen, at mennesker igen skal betræde månens overflade. Denne gang i 2024.

Som et led i den plan har NASA tirsdag præsenteret to nye rumdragter, skriver CNN.

Den ene dragt, kaldet Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), er beregnet til at astronauterne kan lande på månens sydpol og bære dragten, mens de vandrer rundt på overfladen.

Den anden dragt, som NASA præsenterede ved tirsdagens pressemøde, er en orange rumdragt kaldet Orion Crew Survival System. Dragten skal blandt andet bruges under afrejsen fra Jorden, og når astronauterne igen vender tilbage til Jordens atmosfære.

De nye dragter indeholder forbedrede versioner af den teknologi, som NASA brugte til Apollo-missionerne, såvel som de dragter der anvendes af astronauterne på den internationale rumstation ISS.

xEMU-dragten, som astronauterne skal bære, når de vandrer rundt på månens overflade, er designet til at kunne holde månestøv ude af dragtens iltapparat. Og så kan den holde astronauterne i live ved temperaturer mellem -156 frostgrader og 121 varmegrader alt efter, hvordan solen og skyggerne rammer månens overflade.

I forhold til udseendet ligner den nye rumdragt, der er beregnet til brug udenfor rumraketten, de dragter, der allerede kendes fra Apollo-missionerne, hvor der er en rygsæk med et system der indeholder oxygen, og som er i stand til at fjerne giftgasser, lugt, fugt, regulere temperaturen og advare mod eventuelle problemer.

Designet på den nye dragt, der er beregnet til rumvandring, ligner designet som blev anvendt på dragterne til Apollo-missionerne. Her ses en af dragterne fra Apollo 11-missionen, hvor Neil Armstrong og Buzz Aldrin blev de første mennesker på månen. Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Designet på den nye dragt, der er beregnet til rumvandring, ligner designet som blev anvendt på dragterne til Apollo-missionerne. Her ses en af dragterne fra Apollo 11-missionen, hvor Neil Armstrong og Buzz Aldrin blev de første mennesker på månen. Foto: ERIK S. LESSER

Et mere slankt og glat design af dragten skal forbedre mobiliteten, samtidigt med at den beskytter astronauterne mod radioaktive stråler, ekstreme temperaturer og mikrometeoritter.

For at forbedre mobiliteten i dragten er der blandt andet lavet justeringer på dragtens øvre del, så astronauterne nu kan bevæge deres arme endnu mere end tidligere. Dragten giver nu mulighed for at kunne løfte objekter højere op end før, og bevæge armene mere frit rundt.

Den funktion blev testet på pressemødet, som du kan se i videoen i toppen af artiklen.

En ting på dragten, som dog ikke er blevet ændret, er den absorberende funktion, der minder om en ble. Funktionen er beregnet til, hvis astronauterne får behov for at benytte et toilet, imens de er i gang med en rumvandring.