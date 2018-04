NASA fløj sidste lørdag over det Nordlige Ishav og kom tilbage med de mest mærkværdige billeder af havisen, der ligger i det område.

Det skriver Fox News.

Det var forskeren John Sonntag, som tog billederne af isen over Beauforthavet nord for Canada, da han var med på på NASAs IceBridge-mission den 14. april.

Men billederne viste ikke et fint, glat, hvidt lagen af sne og is, men derimod nogle specielle cirkler i isen med huller i midten.

»Vi så de her cirkulære former. Jeg mener ikke at have set denne slags før,« skriver John Sonntag ifølge NASA.

En anden forsker på NASA-missionen kunne heller ikke komme med nogen forklaring på de mærkelige cirkler.

»Jeg ved ikke, hvilke dynamikker der kan lede til de halvcirkler, der er er rundt om hullerne. Jeg har aldrig set noget lignende før,« fortæller Nathan Kurtz.

Han mener dog, at der er tale om et område med tynd is blandt andet på grund af, at området ser forholdsvis gråt ud, hvilket indikerer et minimalt snedække.

Måske er det sæler

På trods af at forskere fra NASA-missionen ikke kan finde en årsag til cirklerne, er der forskellige teorier om, hvad de kunne være.

Ifølge Walt Meier, en forsker fra det amerikanske Sne- og Is Datacenter, kan cirklerne skyldes, at sæler popper op af huller i isen, hvorved vand bliver skyllet op på isen og dermed danner de cirkulære former.

En anden forsker fra University of Maryland, Chris Shuman, mener, at cirklerne muligvis kan skyldes, at vand fra varme kilder finder vej op til overfladen omkring den tynde is og på den måde tegner figurerne, vi ser på billedet.