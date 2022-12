Lyt til artiklen

Dette foto fra NASA er måske det allersidste, der er blevet sendt fra Mars af rumskibet 'InSight'.

Efter fire år på den røde planet er robotlanderen, der som den første optog en selfie på Mars, ved at løbe tør for strøm.

Solpanelerne er efterhånden blevet dækket af støv, så NASA venter at miste kontakten til rumskibet når som helst. Dermed slutter det 5,3 milliarder kroner dyre projekt. Det skriver Sky News.

NASA har selv postet nyheden på rumskibets Twitter-side: 'Mine kræfter løber snart ud, så dette foto kan blive det sidste, jeg sender.'

Dette foto er det berømte selfie, taget af rumskibet 'InSight' på overfladen af Mars. Foto: HANDOUT Vis mere Dette foto er det berømte selfie, taget af rumskibet 'InSight' på overfladen af Mars. Foto: HANDOUT

Lad være med at bekymre jer: 'Min tid her har været både produktiv og fredfyldt. Hvis jeg kan tale med mit hold på jorden, så er det godt – men jeg vil takke af snart. Tak, fordi du blev hos mig.'

'InSight's mål var at udforske, hvordan Mars blev til. Det ville måske gøre det lettere at forstå, hvordan Jorden blev til.

Før det kom til det, måtte rumskibet først klare den over 480 millioner kilometer lange tur til Mars. Og bagefter klare syv nervepirrende minutter, indtil skibet landede på overfladen.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022

Da den først var på plads på Elysium Planitia, et stykke land uden de store forhindringer, begyndte den at pakke sig selv ud. For eksempel stak den en temperaturmåler fem meter ned i overfladen for at måle varmen, der stammede fra planetens indre.

Der gik fem måneder, før skælv-indikatoren om bord på InSight målte en svag rumlen. Den stammede fra det indre af planeten, og det blev hurtigt kaldt et 'mars-skælv'. Det blev til mere end 1.300 skælv, målt i løbet af de næste tre et halvt år.

Der var også tid til lidt sjov. Rumfartøjet tog den første selfie, der er blevet taget på Mars.

NASA regner ikke med at høre mere fra 'InSight' fremover. Den sidste kommunikation med Jorden skete 15. december i år.