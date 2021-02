Torsdag aften landede "Perseverance" på Mars. Nu har det amerikanske rumagentur delt en video fra landingen.

Det amerikanske rumagentur, Nasa, har mandag delt den første video af rumkøretøjet "Perseverances" landing på Mars.

Videoen viser udløsningen af en faldskærm, og at køretøjet lander på den røde planet. Landingen fandt sted torsdag aften.

Her landede køretøjet planmæssigt på Mars, hvor det skal forsøge at finde ud af, om der er eller har været liv på planeten.

Landingen blev fulgt med spænding. Meget kan nemlig gå galt, når køretøjet skal bremses fra cirka 20.000 kilometer i timen til almindelig ganghastighed ved Mars' overflade.

Kun omkring 40 procent af alle missioner sendt til Mars har ifølge Nasa været succesfulde. Det lykkedes dog for "Perseverance" at lande sikkert.

Allerede i sidste uge blev der delt billeder fra øjeblikket. De viste robotten oppefra få meter før landingen og Mars' stenede og støvede overflade.

Selvom robotten kommer fra det amerikanske rumagentur, har den dansk islæt, da en af dens kameraer er udviklet af DTU Space.

Det er i stand til eksempelvis at analysere klippeformationer og sten. Robotten har 19 kameraer.

Jessica Samuels, der er chef for "Perseverances" mission på overfladen, siger ifølge AFP, at køretøjet fungerer som ventet.

- Jeg er glad for at kunne fortælle, at "Perseverance" er sund og rask, siger hun ifølge nyhedsbureauet på en pressebriefing.

Robotten landede torsdag ved krateret Jezero, som det skal udforske.

Det antages at være resterne af en sø, der eksisterede for 3,9 milliarder år siden. Derfor er det et godt sted at lede efter tegn på forhistorisk liv.

"Perseverance" er kun det femte rumkøretøj, der lander på Mars. USA har stået bag dem alle. Den første var i 1997.

/ritzau/