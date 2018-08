En NASA-praktikant har effektivt sørget for ikke at blive den næste store amerikanske rumforsker, efter at hun på Twitter bad en tidligere NASA-ingeniør om at 'sutte min p** og nosser'.

Twitter-brugeren, der hedder Naomi H, som angiveligt beskriver sig som transseksuel, var så opløftet over sit praktikforløb hos den statslige amerikanske rumorganisation NASA.

'Luk røven alle sammen. Jeg har fået praktikplads hos NASA', skrev Naomi H.

Det opdagede Homer Hickam, der er forfatter, Vietnam-veteran og tidligere NASA-ingeniør. Han var blandt andet med til at lære Japans første astroanuter op og skrev en ganske kort kommentar:

'Dit sprog.'

Det formildede ikke Naomi H.

'Sut min p** og nosser. Jeg arbejder for NASA,' svarede hun.

Desværre for Naomi H viste det sig, at Homer Hickam er medlem af National Space Council, der fører tilsyn med NASA. Og så blev tilbuddet om et praktikforløb trukket tilbage. Det har vakt furore på Twitter.

'Hvem vil sættes på plads for sin tone af en hvid mand på nettet,' spørger en bruger eksempelvis.

Homer Hickam har nu slettet sine kommentarer, ligesom Naomi H har slettet sin Twitter-profil.