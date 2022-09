Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

NASA har aflyst dagens opsending af den ubemandet måneraket.

Det oplyser rumagenturet selv ifølge Reuters.

Dermed bliver opsendingen af 'Artemis 1' udsat for anden gang.

Det var oprindeligt planen, at NASAs rumskib skulle sendes afsted mandag. Det blev dog udskudt på grund af en brændstoflækage og temperaturproblemer med en af de fire motorer.

Lørdag er det igen et læk af brændstof, der giver bekymring hos teknikerne.

Hvornår den nu skal affyres er endnu ukendt.

Affyringsstedet ved Kennedy Space Center i Florida er spærret for offentligheden. Det forventes dog, at op mod 400.000 mennesker vil samles på omkringliggende strande for at se – og høre – begivenheden.

Rumraketten er knap 100 meter højt og NASAs mest kraftfulde nogensinde. Planen er, at den skulle være afsted i 42 dage. Her skal den flyve rundt om Månen og hjem igen.