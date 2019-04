NASA har knust enhver tvivl om, hvorvidt rumvæsener er i gang med at invadere jorden.

Opsigtsvækkende videoer af et pulserende blåt lys over himlen i Arktis havde ellers sat godt gang i fantasien blandt adskillige Twitter-brugere, som var sikre på, at vi snart ville få besøg af ikkejordiske væsener.

Ifølge NASA er der dog en langt mere simpel forklaring på lyset, der i sidste uge lyste skyerne op over det nordlige Sverige.

Det var nemlig den amerikanske rumfartsadministration selv, der var årsag til mysteriet, da de affyrede et par specialdesignede raketter fyldt med farverige kemikalier afsted mod himlen.

Time-lapse of @nasa AZURE mission launching 2 sounding rockets from @AndoyaSpace about 4 hours ago. They created glowing clouds (background is real aurora) to study and track the flow of particles in the ionosphere @NASA_Wallops @TamithaSkov @StormHour @chunder10 @B_Ubiquitous pic.twitter.com/sFiCCP9LdY — Adrien Mauduit (@ADphotography24) 6. april 2019

Det skriver New York Post.

Raketterne blev affyret fra en station i Finland og var blot de første af i alt otte planlagte raketter i NASA's projekt 'Zone Upwelling Rocket Experiment' (AZURE).

Projektet skal hjælpe NASA med at forstå nordlyset og dets rolle i jordens energisystemer.

Raketterne fløj omkring 322 kilometer fra Finland, før de frigav de farverige kemikalier, mens nordlyset var i fuld gang med at vise sig på himlen over Arktis.

Kemikalierne kunne derefter måle og spore, hvordan partiklerne fra nordlyset bevæger sig gennem jordens atmosfære.

Ifølge eksperter er det solen, som er årsagen til nordlyset.

Under store solareksplosioner kastes store mængder elektrisk ladede partikler ud af solen og ud i rummet.

Når partiklerne kolliderer med jordens magnetfelt, føres de imod en cirkel omkring den magnetiske nordpol.

Her kommer de i kontakt med atmosfærens øverste lag, hvorefter energien, der frigives, danner nordlys.

Da NASA frigav kemikalierne fra raketterne, medførte det farverige skyer, som hermed kunne give forskerne en idé om, hvordan partiklerne fra nordlyset bevægede sig.

De folk, der overværede det mærkværdige lysshow på himlen, blev dog altså noget overraskede og bange.

»Flere ringede til politiet og sagde, at der var aliens på vej. De var hysteriske,« siger Chris Nation fra Aurora Addicts-guideservice til New York Post.«