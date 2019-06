For knap to år siden gik den spanske Youtube-stjerne Kanghua Ren – kendt som ReSet – på gaden i Barcelona og fandt en hjemløs mand fra Rumænien.

Han gav manden nogle Oreo-kiks. Men i stedet for cremet fyld, var der tandpasta mellem kiksene.

Episoden, hvor den hjemløse mand endte med at brække sig, blev filmet og lagt på ReSets Youtube-kanal, som har 1,1 millioner følgere. Klippet gik viralt, skriver The Guardian.

Til videoen sagde ReSet:

»Måske gik jeg lidt for langt, men se det fra den lyse side: det her hjalp ham med at få børstet tænder. Jeg tror ikke, de er blevet børstet, siden han blev fattig.«

Og så var der ellers dømt shitstorm.

ReSets video ramte ham som en boomerang, og forargelsen ville ingen ende tage i den spanske befolkning.

Efter få dage fjernede han den fra sin Youtube-kanal, hvorefter han gik ud og fandt manden og gav ham 300 Euro som undskyldning.

Men det var ikke nok.

Sagen kom for retten, og nu er hammeren så faldet tungt over ReSet.

Han er blevet idømt 15 måneders fængsel og skal betale 20.000 euro i erstatning til sit offer som kompensation for ’moralsk skade’.

Dommeren var ikke mild, da han afsagde dommen.

Ifølge den spanske avis El Pais sagde dommeren, at ReSet havde gjort sig skyldig i at ’ydmyge og chikanere en sårbar, ældre mand’ for at skaffe nye følgere til sin Youtube-kanal.

ReSet forsvarede sig under retssagen med, at han forsøger at underholde sine følgere, og at folk ’godt kan lide syge ting’.

Den kendte youtuber står ikke umiddelbart til at afsone de 15 måneders fængsel.

I Spanien bliver fængselsdomme gjort betinget, hvis det er en førstegangsforseelse og under to års fængsel.