Efter at en fange havde stemt, flygtede han, inden han blev bragt tilbage til fængsel i Sydfrankrig.

En fransk fange er søndag sluppet fri efter at have afgivet sin stemme ved europaparlamentsvalget.

Det oplyser anklagere og en kilde i kriminalforsorgen til nyhedsbureauet AFP.

Fangen sad i fængsel i byen Arles og havde lov at forlade fængslet under opsyn for at stemme, siger fængselskilden.

To betjente var med, men fangen lykkedes med at flygte, da han var i færd med at forlade stemmestedet og skulle ind i det køretøj, der skulle bringe ham tilbage til fængslet.

Manden har domme for narkohandel og rufferi.

Førstnævnte havde han fået en dom på tre års fængsel for, og rufferidommen lød på otte års fængsel.

I en pressemeddelelse lyder det fra fagforeningen for fængselsvagter FO Justice, at fangen stod til at blive løsladt i 2026 og var kendt for en "rolig opførsel".

- Intet pegede i retning af en sådan flugt, mens han nærmede sig afslutningen på sin dom, står der i pressemeddelelsen fra fagforeningen.

Franske myndigheder jagter stadig en gruppe angrebsmænd, som dræbte to fængselsvagter midt i maj.

Gruppen angreb en fangetransport, og fangen Mohamed Amra slap fri.

Også han er fortsat på fri fod trods en fransk menneskejagt og en international arrestordre.

Amra mistænkes for at have forbindelser til narkotikahandel og at have bestilt drab inden for bandeverdenen.

Han har kaldenavnet "La Mouche" - på dansk "Fluen".

/ritzau/AFP