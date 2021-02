Hendes mand, den berygtede narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzman, sidder allerede i fængsel.

Nu kan det samme ske for Emma Coronel Aispuro.

Den 31-årige amerikanske kvinde blev mandag anholdt i Dulles International Airport uden for Washington, fordi de amerikanske myndigheder har hende mistænkt for at smugle narko ind i USA.

Ifølge dokumenter fra det amerikanske justitsministerium fremgår det, at Emma Coronel Aispuro – en tidligere skønhedsdronning – skulle have medvirket i forsøget på at »distribuere mindst et kilo heroin, mindst fem kilo kokain, mindst et ton marihuana og mindst 500 gram methamphetamine ulovligt ind i USA«.

Emma Coronel Aispuro har et sæt tvillingedøtre med Joaquin 'El Chapo' Guzman. Foto: JOHANNES EISELE

Emma Coronel Aispuro er også under mistanke for at have været med til at planlægge Joaquin 'El Chapo' Guzman berømte flugt, gennem en underjordisk gang, fra et mexicansk fængsel i 2015.

De mexicanske leder af det berygtede Sinaloa-kartel blev anholdt igen året efter, og i 2019 blev han idømt livstidsfængsel ved en amerikansk ret for blandt andet at have været ansvarligt for at have smuglet flere hundrede ton narko ind i USA.

Af anklagerne mod Emma Coronel Aispuro fremgår det også, at hun har været med til at planlægge endnu et flugtforsøg for Joaquin 'El Chapo' Guzman, inden han i 2017 blev udleveret til USA.

Det var i forbindelse med den retssag, at offentligheden for alvor fik øje på Emma Coronel Aispuro, da hun dag efter dag mødte op i retsbygningen i Brooklyn som tilhører.

Narkokongen Joaquin 'El Chapo' Guzman. Foto: ALFREDO ESTRELLA

Nu skal hun altså selv sidde på anklagebænken, og allerede tirsdag skal hun for første gang for en dommer.