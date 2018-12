Den berygtede narkobaron Jorge Roca Suarez er flygtet fra et boliviansk fængsel. Det fortæller lokale politimyndigheder til nyhedsbureauet AP.

Roca Suarez, der var en af Sydamerikas førende narkosmuglere i 1980'erne, formåede lørdag at flygte efter at have besøgt en hospitalsklinik.

Den 67-årige fængslede smugler havde fået en speciel tilladelse fra en dommer til at forlade fængslet for at få foretaget en lægeundersøgelse.

I stedet er han nu på fri fod, og det står ikke klart, hvordan det lykkedes ham at undslippe politiets varetægt.

- Vi er nødt til at bekræfte, at denne person er flygtet fra vores varetægt, siger Fernando Rojas, vicepolitiinspektør i det føderale politi, til det lokale nyhedsbureau ABI.

Boliviansk politi har lørdag igangsat en regulær menneskejagt for at få fanget Suarez igen.

I 1990 blev han fængslet i USA, dømt for at stå bag en enorm import af narkotika til USA.

Han fik sammen med sin onkel Roberto Suarez tilnavnet "Kokain-kongerne".

I flere år leverede de narkotika til det berygtede Medellin-kartel under ledelse af den berømte narkosmugler Pablo Escobar.

Først i 2018 blev han løsladt, hvorefter han rejste tilbage til Bolivia.

Her ventede politiet dog i lufthavnen, og han blev anholdt og dømt for en række forbrydelser begået i 1980'erne.

Den bolivianske avis El Deber har i timerne efter Roca Suarez' flugt publiceret en video af narkobaronen siddende på en restaurant i byen San Ana de Yacuma et par hundreder kilometer nord for hovedstaden La Paz.

Politiet har endnu ikke kommenteret på videoen.

Bolivia har i årtier været plaget af narkotikarelateret vold og korruption.

Det har i flere tilfælde vist sig at være svært for myndighederne at fange og indespærre prominente narkosmuglere.

/ritzau/