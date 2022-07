Lyt til artiklen

Billedet af den nøgne pige blev symbolet på Vietnamkrigens rædsler. Nu, 50 år efter, har hun fået den sidste behandling mod forbrændingen.

Phan Thi Kim Phuc var ni år gammel, da hun blev verdenskendt som 'napalm-pigen.' På fotografiet kommer hun gående, skrigende og uden tøj på.

Hendes landsby blev ramt af napalm, og der gik der ild i hendes tøj, og hun blev forbrændt på store dele af kroppen.

Men nu har hun modtaget sidste laserbehandling mod skaderne. Det skriver The Guardian.

Phan Thi Kim Phuc fotograferet foran det ikoniske krigsfotografi i 2022. Foto: Daniel Dal Zennaro/EPA/Ritzau Scanpix

Men det har været en lang og smertefuld vej til den sidste behandling mod forbrændingen.

Efter billedet blev fanget af fotografen Nick Ut, kørte han den forbrændte Phan Thi Kim Phuc på hospitalet.

Hun forlod ikke hospitalet i mere end et år og måtte efterfølgende leve med konstante smerter og begrænset bevægelse.

Men i 2015 fik Phan Thi Kim Phuc en mulighed.

Hun blev tilbudt laserbehandling af en amerikansk læge, der er specialiseret i laserbehandlinger af brandpatienter.

Hver behandling koster omkring 10.000 kroner, men det skulle Phan Thi Kim Phuc ikke bekymre sig om, da lægen ville gøre det gratis.

Og nu har hun fået 12. og sidste laserbehandling hos Miami Dermatology and Laser Institute.

Nick Ut til venstre i billedet er fotografen bag det verdensberømte fotografi. Foto: Chuck Zoeller/AP/Ritzau Scanpix

Da Phan Thi Kim Phuc var i Miami for at modtage sidste behandling, mødte hun også manden, der gjorde hende verdensberømt.

Nick Ut, som er fotografen bag billedet. Hun forklarede Nick Ut, at han i 1972 reddede hendes liv.

»Jeg ville ønske, at alle kunne leve med kærlighed, håb og tilgivelse, og hvis alle kan lære at leve sådan, har vi ikke brug for krig,« udtalte Phan Thi Kim Phuc under mødet.

Nick Ut brugte sit pressekort til at kræve, at den 9-årig Phan Thi Kim Phuc skulle behandles mod hendes forbrædninger.

Phan Thi Kim Phuc driver i dag Kim Foundation International, som tilbyder lægehjælp og psykologisk støtte til børn, der er ramt af krig.