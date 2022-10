Lyt til artiklen

Tidligt fredag morgen er Paul Pelosi, ægtemand til Nancy Pelosi, blevet overfaldet i parrets hjem i San Francisco.

Det skriver CNN.

Talsmanden for Nancy Pelosi siger, at overfaldsmanden er i politiets varetægt – og at motivet er ved at blive undersøgt.

Det forventes, at Paul Pelosi vil komme sig fuldstændig efter overfaldet, oplyser hun videre.

Nancy Pelosi er en amerikansk politiker, valgt for Det Demokratiske Parti fra 2007.

Siden 2019 har hun været formand (Speaker) i Repræsentanternes Hus og er dermed placeret umiddelbart efter præsidenten og vicepræsidenten i USAs politiske rangorden.

