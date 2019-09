Lederen af Repræsentanternes Hus vil undersøge muligheder for at indlede rigsretssag mod Donald Trump.

Nancy Pelosi, lederen for Repræsentanternes Hus, vil indlede en rigsretsproces mod USA's præsident, Donald Trump. Det siger hun i en tale ifølge flere medier.

Hun annoncerer sent tirsdag aften dansk tid, at der bør sættes gang i efterforskning, som kan klargøre, hvorvidt der på sigt kan rejses en rigsretssag mod præsidenten.

- I dag annoncerer jeg, at Repræsentanternes Hus indleder en officiel rigsretssagsundersøgelse, siger hun.

Præsident Trump er kommet i politisk modvind i en sag, hvor han beskyldes for at forsøge at afpresse Ukraines præsident.

Det skulle han have gjort for at få snavs om tidligere vicepræsident Joe Biden, der ønsker at blive Demokraternes præsidentkandidat og dermed Trumps hovedudfordrer ved det kommende præsidentvalg.

Trump skriver på Twitter, at han bliver udsat for en heksejagt.

- Sådan en vigtig dag i FN, så meget arbejde og så meget succes, og så måtte Demokraterne bevidst ødelægge det og nedgøre det med en breaking news-heksejagt. Så dårligt for vores land!, skriver han.

/ritzau/