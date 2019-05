Donald Trumps sejeste politiske modstander er Nancy Pelosi. Den demokratiske leder af Repræsentanternes Hus rammer nemlig præsidenten, hvor det gør mest ondt, på hans ego og mandighed.

Som da Nancy Pelosi for nylig bemærkede:

»Al den snak om muren. Det må være forbundet med præsidentens opfattelse af egen mandighed. Som om mandighed var noget, man kunne sætte i forbindelse med ham...«

Den amerikanske præsident Donald Trump er ekspert i rivegilder og magtdemonstrationer. Med erfaring fra både reality-tv og flere årtier i New Yorks jernhårde ejendomsbusiness kan den 72-årige milliardær med en kvik bemærkning og måske et nyt øgenavn fælde selv sin mest hårdnakkede modstander.

Donald Trump vil ikke forhandle med det demokratiske parti, før de stopper deres efterforskning af hans økonomiske baggrund. Foto: JIM LO SCALZO - EPA Vis mere Donald Trump vil ikke forhandle med det demokratiske parti, før de stopper deres efterforskning af hans økonomiske baggrund. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

Det var med denne teknik, Trump kuldsejlede 16 erfarne republikanske modkandidater samt Hillary Clinton og blev USAs præsident i 2016.

Men Nancy Pelosi er hverken som Jeb Bush eller for den sags skyld Hillary Clinton. Nancy Pelosi har nemlig luret præsidentens teknik.

»Det er ren og skær kvindelist. Nancy Pelosi smiler, mens hun gør fælden klar, og i det næste øjeblik jokker præsidenten ind i fælden .. uden at vide, at det er en fælde. Han råber og slår ud med armene. Men alle ved, at han sidder fast.«

Sådan siger Glenn Thrush, der er journalist og politisk ekspert for avisen The New York Times.

Ifølge eksperterne benytter Nancy Pelosi sig af 'kvindelist' for at besejre Donald Trump. Foto: YURI GRIPAS - Reuters Vis mere Ifølge eksperterne benytter Nancy Pelosi sig af 'kvindelist' for at besejre Donald Trump. Foto: YURI GRIPAS - Reuters

Og den amerikanske radiovært og journalist, Stephen Henderson tilføjer:

»Nancy Pelosi vinder over Trump, fordi hun spiller efter regler, som præsidenten ikke forstår. Hun hæver aldrig stemmen. Hun smiler. Og istedet for at gå baglæns og kritisere Trumps tidligere udtalelser og gerninger, lægger hun nye brødkrummer ud, som Trump så kaster sig over.«

Lige nu er USA i en tilsyneladende uløselig politisk hårdknude.

Donald Trump forlanger, at det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus (halvdelen af den amerikanske kongres) stopper enhver efterforskning af hans skatter og finanser. Ellers vil præsidenten ikke samarbejde. Nancy Pelosi forlanger modsat, at præsidenten og det republikansk-dominerede Senat (den anden halvdel af kongressen) vedtager nogle af de godt 200 lovforslag, hun har fået gennemført i Repræsentanternes Hus.

Mange mente, at Nancy Pelosi sendte en klar besked til Donald Trump, da hun efter præsidentens store State of the Union-tale klappede. Foto: POOL Vis mere Mange mente, at Nancy Pelosi sendte en klar besked til Donald Trump, da hun efter præsidentens store State of the Union-tale klappede. Foto: POOL

Lige nu rykker ingen af parterne sig. Og istedet bruger de tiden på at udveksle fornærmelser.

Præsidenten fastholder, at Nancy Pelosi 'har mistet besindelsen'. »Hun er tosset. Den er feset fra hende,« sagde Donald Trump således i sidste uge ved et pressemøde i Rosenhaven bag Det Hvide Hus.

Men allerede før Trump nærmest råbende forsøgte at så tvivl om Pelosis psykologiske velbefindende, sagde den demokratiske leder med den nærmest overdrevent rolige stemme, der lader til at provokere Trump:

»Jeg er virkelig bekymret for vores præsident. Jeg ved ikke, om hans svage samarbejdsevne skyldes en manglende selvtillid. Og jeg håber virkelig, at hans venner og familie tager sig af ham. Måske er der brug for, at de griber ind.«

Efter det offentlige skænderi med Pelosi gjorde Donald Trump ikke sagerne bedre, da han først forsikrede pressen om, at han er 'et ekstremt velafbalanceret geni' og derefter for åben skærm én for én bad sine medarbejdere forsikre alle om, hvor rolig og afbalanceret, han er.

»De er meget rolig og velafbalanceret,« sagde præsidentens personlige rådgiver, Kellyanne Conway, mens hun med tydeligt bekymrede øjne kiggede ind i CNNs kameralinse.