Kinas præsident, Xi Jinping, har tilsyneladende grebet formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosis, meget omdiskuterede besøg i Taiwan med begge hænder.

Kina har allerede indledt militære øvelser på hele seks lokationer rundt om Taiwan. Kina har affyret mindst 11 missiler, og der er øjenvidneberetninger om høje brag fra missilnedslag i havet. Lyden af artilleriild tæt på Taiwan vækker stor bekymring i hele Asien.

Taiwans forsvarsministerium har reageret på Kinas resolutte igangsættelse af militærøvelser med en advarsel.

»Vi må forberede os på en mulig krig uden at søge denne krig,« lød en pressemeddelelse fra Taiwans hær.

Turister ser på, mens Kina igangsætter sin største militærøvelse til dato omkring Taiwan.

Der er stor undren over formålet med Nancy Pelosis rejse til Taiwan både i USA og blandt samarbejdspartnere i Asien.

»Alle lande her i regionen ved, at Kina bliver nødt til at reagere, ellers ser de svage ud. Kina bliver nødt til at reagere,« siger Kishore Mahbubani, en erfaren diplomat fra Singapore, til NPR.

Indonesien har også udtrykt stor bekymring over udviklingen og stillet spørgsmålstegn ved, hvad Nancy Pelosi overhovedet kunne opnå i Taiwan.

»Kina kan ikke tåle at tabe ansigt, og Pelosis rejse er en spytklat i ansigtet for kineserne,« siger Dewi Fortuna Anwar fra Indonesian Institute of Sciences.

Nancy Pelosi har i The Washington Post forsvaret rejsens formål. Her skriver hun, at det er afgørende, at USA tør stå op imod Kinas stigende aggression, og at man ikke får noget ud af at give efter for autokratier.

Begivenhederne i Taiwan er på forsiden af alverdens aviser. Mange asiatiske aviser kritiserer Pelosi for at skabe unødige spændinger.

»Ved at rejse til Taiwan lever vi op til vores løfte om at beskytte demokratier. Vi slår fast, at Taiwans frihed – at alle demokratiers frihed – skal respekteres,« skriver Nancy Pelosi.

Det officielle Taiwan forholder sig særdeles anspændt til de kinesiske militærøvelser, der foregår på et hidtil uset niveau.

»Det er en objektiv sandhed, at de to lande på hver sin side af Taiwanstrædet ikke er underlagt hinanden. Selv et maksimalt pres fra Kinas side vil ikke kunne ændre på dette,« lød det i en pressemeddelelse fra Taiwans Mainland Affairs Council, det regeringsorgan, der varetager forholdet til Kina.

Nancy Pelosi forlod Taiwan onsdag aften og fløj videre mod Sydkorea. Her fik hun dog ikke som forventet audiens hos Sydkoreas præsident, Yun Sook-yeol. Kritiske ryster, særligt blandt republikanerne i USA, beskylder nu Sydkorea for at nedprioritere Pelosi for at behage Kina.

Kinesiske helikoptere på vingerne tæt på Taiwan. Øjenvidner beretter om høje brag fra missiler i havet omkring Taiwan.

Nancy Pelosi har forladt Taiwan, men efterladt et truende uvejr, der kan forvandle sig til en dødsensfarlig politisk orkan over de næste dage.

Kina har allerede de facto etableret en blokade af varer til og fra Taiwan, og selv hvis en yderligere konfrontation undgås, er der udsigt til økonomisk uvejr i form af sanktioner og yderligere uro i den i forvejen hårdt prøvede globale finansverden.

Det store spørgsmål er nu, hvad Kina vil bruge de store militære øvelser, der nu er sat i gang, til?

»Der er ingen tvivl om, at de vil bruge det her som en undskyldning til at få afprøvet, hvordan en egentlig invasion af Taiwan vil foregå. Det her handler om mere end bare at sende en besked til Vesten,« siger Oriana Skylar Mastro fra The Freeman Spogli Institute for International Studies på Stanford University til The New York Times.

Paradoksalt nok for den i amerikanske sammenhænge relativt venstreorienterede Pelosi kommer støtten til hendes Taiwan-tur i høj grad fra hendes politiske modstandere hos republikanerne, mens mange demokrater er bekymrede over denne 'hårdt mod hårdt'-tilgang til Kina.