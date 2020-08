Først kastede USA en atombombe over Hiroshima, tre dage senere over Nagasaki. Søndag er det 75 år siden.

88-årige Terumi Tanaka sad som 13-årig og læste i en bog i sit hjem i Nagasaki, da den anden atombombe brugt i krig i verdenshistorien eksploderede.

Siden da er der gået 75 år, og han har brugt størstedelen af sit liv på at fortælle om den gru, der ramte Japan 6. og 9. august, hvor USA først kastede en bombe over Hiroshima og dernæst Nagasaki.

Han er blandt dem, der kaldes hibakusha - japansk for "person berørt af bomben".

De bliver hele tiden færre.

- Det, vi hibakusha siger, er, at det ikke må gentage sig. Derfor må vi fortælle folk, hvad vi oplevede, så de hører fakta, siger han til AFP.

Terumi Tanaka ser det som sin pligt at fortælle om lysglimtet tidligt om morgenen. Om de ufattelige ødelæggelser. Om forkullede lig og dødeligt sårede mennesker i gaderne.

74.000 mennesker døde i Nagasaki som følge af atombomben 9. august 1945, blandt dem Terumi Tanakas bedstefar, onkel og tante.

Næsten dobbelt så mange døde af den, der ramte Hiroshima tre dage tidligere, den 6. august 1945.

Gruppen af overlevende er vokset til en stærk stemme for atomar nedrustning, og Terumi Tanaka kæmper for, at den stemme ikke skal forsvinde, selv om hibakusha uundgåeligt gør.

- Vi har startet en gruppe, der hedder "Ikke Flere Hibakusha", som arbejder på at bevare arkiver, herunder hvad vi har skrevet, så næste generation kan bruge dem i kampagner.

Han er dog bekymret for, at interessen svinder. Der kommer ofte kun få tilhørere, når hibakusha holder taler.

- Vi gør vores bedste. Men hvis ingen kommer, er det en forbier. Jeg bekymrer mig for, om folk vil være i stand til virkelig at forstå, hvad vi har oplevet, når alle de overlevende er væk, siger Tanaka.

USA har aldrig undskyldt for bomberne. Men Barack Obama besøgte dog Hiroshima som den første amerikanske præsident nogensinde i 2016 og udtrykte sympati med ofrene.

Her talte han også for atomar nedrustning. Der menes dog fortsat at være flere end 13.000 atomsprænghoveder i verden.

