Dommer siger til nævninger, at de skal fortsætte med at votere, hvis de ikke er enige, oplyser medier.

Nævninger, der på fjerde dag overvejer, om den tidligere amerikansk filmproducer Harvey Weinstein skal erklæres skyldig i seksuelle forbrydelser, antyder fredag, at de ikke kan komme til en afgørelse i de to mest alvorlige anklager.

Det rapporterer AP og NBC News.

Nævningerne består af syv mænd og fire kvinder. De har i en frokostpause under deres arbejde med at finde en afgørelse sendt et brev til dommeren.

Her spørger de, om domstolen vil tillade, at nævningerne ikke kan enes om en afgørelse på de to vigtigste tiltalepunkter, hvis de derimod kan komme frem til en enstemmig afgørelse på tre øvrige anklagepunkter, skriver nyhedsbureauet AP.

Sagen mod Weinstein er den højest profilerede, som er kommet frem under #MeToo-bevægelsen.

Dommeren skal ifølge NBC News have svaret nævningerne, at hvis de ikke er enige i de to alvorlige anklager om voldtægt, så må de fortsætte deres votering.

I de to alvorlige anklagepunkter risikerer Weinstein op til livsvarigt fængsel.

