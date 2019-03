En betjent har forklaret, at han troede, at en 17-årig mistænkt havde en pistol. Teenageren var dog ubevæbnet.

Et nævningeting i USA har fredag frikendt en hvid tidligere politibetjent for drabet på en ubevæbnet sort teenager lidt uden for Pittsburgh sidste år.

Den tidligere betjent Michael Rosfeld var anklaget for drab på den 17-årige Antwon Rose i juni sidste år.

Antwon Rose kørte i en uautoriseret taxa, som havde været involveret i en skudepisode. Michael Rosfeld stoppede derfor bilen.

Da teenageren forsøgte at flygte fra stedet, skød Michael Rosfeld ham i ryggen, i armen og i siden af ansigtet.

Betjenten har forklaret, at han troede, at Antwon Rose eller en anden passager i bilen pegede på ham med en pistol. Ingen af de to teenagere var dog bevæbnet.

Nævningene har under retssagen set en video af den dødelige konfrontation.

Dommen blev afsagt fredag efter knap fire timers votering.

Antwon Roses død sidste år udløste store protester i Pittsburgh.

/ritzau/AP