De norske socialdemokrater mister næstformand, der er midlertidigt afsat efter anklager om sexkrænkelser.

Oslo. Trond Giske er blevet fritaget for sin post som næstformand for de norske socialdemokrater i Arbeiderpartiet.

Det sker i forlængelse af beskyldninger om, at han har krænket kvinder seksuelt.

- I lyset af den krævende situation, som partiet står i og sagens karakter, er Giske og jeg blevet enige om, at han fritages for hvervet som næstformand på ubestemt tid, siger Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, i en pressemeddelelse.

Tirsdag mødes partiledelsen for at drøfte situationen.

Giske erkender, at det er blevet umuligt for ham at bestride posten, sådan som sagen står.

- Jeg har i dag meddelt partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng, at som situationen er, anser jeg det for umuligt at udføre opgaverne som næstformand i Arbeiderpartiet på en god måde, skriver Giske på sin Facebook-side.

Han har været sygemeldt siden 22. december. Det var dagen efter, at han beklagede sin opførsel.

Han erkendte da, at han havde opført sig upassende og ubehageligt. Han beklagede også, at enkeltpersoner har oplevet ham som upassende og ubehagelig.

Det må jeg tage på min kappe. Det er min skyld, sagde han.

De præcise anklager i sagen er ikke kendt offentligt. Men avisen Verdens Gang har tidligere skrevet, at en ung kvinde fik "uønsket opmærksomhed" fra Giske.

Opmærksomheden var så uønsket, at hun forlod partiet.

Partiledelsen har sagt, at den har modtaget meldinger om konkrete "hændelser" fra forskellige personer.

