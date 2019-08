Knap ti måneder er gået, siden den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem.

På dagen for hendes forsvinden fandt politiet nogle helt særlige skoaftryk nær huset - men først nu har man valgt at dele et billede af dem med offentligheden i håb om, at det kan føre til sagens opklaring - og til gerningsmanden.

At der skulle gå 301 dage, før politiet onsdag delte billedet, er dog ikke noget, familien til Anne-Elisabeth Hagen er utilfredse med.

Det fortæller familiens bistandsadvokat, Svein Holden, til Dagbladet.

Efterforskningsleder Tommy Brøske fremviser en kondisko med samme sål som det aftryk, der blev fundet. Foto: Terje Pedersen Vis mere Efterforskningsleder Tommy Brøske fremviser en kondisko med samme sål som det aftryk, der blev fundet. Foto: Terje Pedersen

Tværtimod understreger han, at politiet har brugt tiden siden den 69-årige kvindes forsvinden til at efterforske sporet, og at den slags tager tid.

Samtidig fortæller han, at det var politiets ønske at gå ud med den nye information:

»Det er politiets initiativ. Familien har ikke bedt om det,« forklarer han til Dagbladet.

Onsdag kom det frem, at politiet på dagen for Anne-Elisabeth Hagens forsvinden havde fundet flere aftryk fra en helt bestemt kondisko ved hende og ægtemanden - milliardæren Tom Hagens - hjem i Lørenskog nær Oslo.

Her ses de to typer af kondisko af mærket 'Sprox', som kan have sat det specifikke skoaftryk nær Anne-Elisabeth Hagens hjem. Foto: Terje Pedersen Vis mere Her ses de to typer af kondisko af mærket 'Sprox', som kan have sat det specifikke skoaftryk nær Anne-Elisabeth Hagens hjem. Foto: Terje Pedersen

»Det sted, hvor skoaftrykket er fundet, og måden, som det er sat på, mener vi er særdeles relevant for sagen, vi efterforsker,« lød det på et pressemøde fra efterforskningsleder Tommy Brøske, som videre fortalte, at det politiet vurderede, at det er sandsynligt, at skoaftrykket blev sat af gerningsmanden - eller en af gerningsmændene.

Det drejer sig om en kondisko af mærket 'Sprox', der er solgt i både Norge og i udlandet. Politiet mener, aftrykket stammer fra en størrelse 45.

Man er nu ved at finde frem til alle dem, der har købt netop den type sko i størrelserne 44, 45 og 46 i perioden fra august 2016 til maj 2019, hvor skoen var til salg i Norge.

Omkring 1.500 par blev solgt i det tidsrum.

Her ses aftrykket af skoen, der blev fundet i nærheden af Anne-Elisabeth Hagens hus. Foto: Terje Pedersen Vis mere Her ses aftrykket af skoen, der blev fundet i nærheden af Anne-Elisabeth Hagens hus. Foto: Terje Pedersen

Sidste livstegn fra 69-årige Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober 2018 klokken 09:14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da Tom Hagen kom hjem fra arbejde klokken 13:00, var hun væk.

Tilbage lå en seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis Tom Hagen kontaktede politiet.

På grund af fundet af sedlen frygtede politiet længe, at der var tale om en kidnapningssag. Den teori blev dog for nogle måneder siden ændret, da man nu i stedet formoder, at Anne-Elisabeth Hagen kan være blevet udsat 'for en alvorlig forbrydelse' og være blevet dræbt - og at sedlen kan være blevet efterladt for at vildlede efterforskningen.