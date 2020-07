Af de 107 lemur-arter, der findes i dag, er 103 truet af udryddelse. 33 af dem er akut truet, siger forskere.

Stort set alle arter af lemuren - de små halvaber med de store øjne, som lever i den store østat Madagaskar - er truet af udryddelse.

Af de 107 arter, der findes i dag, er 103 truet af udryddelse. Af dem er 33 akut truet og risikerer at uddø i naturen, advarer Den Internationale Naturbeskyttelsesunion (IUCN).

Det fremgår af IUCN's seneste såkaldte rødliste, der gør status over i alt 120.372 dyrearter verden over.

Af dem er omkring en fjerdedel - lidt over 30.000 - i fare for at forsvinde fra naturen.

- Homo sapiens skal radikalt ændre på sit forhold til andre arter og til naturen som helhed, siger Grethel Aguilar, der er fungerende generaldirektør for IUCN.

Lemurerne betragtes som et nationalklenodie på Madagaskar, men de er truet fra flere fronter.

Ønationen ud for Afrikas kyst er fattig og har ikke mange ressourcer til naturbevarelse.

Desuden forsvinder en del lemurer på grund af ulovlig jagt eller illegal handel. Denne handel kan være lukrativ, fordi en del mennesker er villige til at betale store summer for at have en lemur som kæledyr.

Samtidig er over 40 procent af Madagaskars skov blevet fældet siden 1950.

- Hvis man ødelægger eller drastisk ændrer deres skovhabitater, kan de ikke overleve, siger Russ Mittermeier, der er specialist i primater ved IUCN.

Sidste år advarede FN's panel for biodiversitet, IPBES, om, at op mod en million dyrearter risikerer at uddø som resultat af menneskets rydning af skov og udnyttelse af naturressourcer.

